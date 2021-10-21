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Пензенских автомобилистов предупредили об ухудшении погодных условий

11:31 | 21.10.2021 | Общество

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Пенза, 21 октября 2021. PenzaNews. Ухудшение дорожной обстановки ожидается в Пензенской области в ближайшие дни в связи с осадками в виде снега и высокой вероятностью образования наледи. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

Пензенских автомобилистов предупредили об ухудшении погодных условий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ближайшие дни на территории региона ожидаются ночные заморозки, возможно выпадение осадков в виде снега, что может привести к образованию наледи на проезжей части. Водителям и пешеходам необходимо помнить о том, что погодные изменения оказывают значительное влияние на движение любого автомобиля, на восприятие обстановки водителем. Во время выпадения осадков предметы кажутся более отдаленными, чем в действительности. Влага на дорожном полотне серьезно снижает коэффициент сцепления колес с дорогой, что значительно ухудшает управляемость транспортного средства», — сказано в тексте.

В нем обращается внимание на то, что в этих условиях автомобилистам необходимо правильно выбирать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.

«В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», — напоминается в сообщении.

В нем добавляется, что пешеходам следует использовать светоотражающие элементы и пересекать проезжую часть только в установленных местах, убедившись в безопасности.

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