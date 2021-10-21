В Пензе 13,5 млн. рублей направлено на обеспечение безопасности на 40 участках автодорог Общество

Пенза, 21 октября 2021. PenzaNews. 13,5 млн. рублей направлено на обеспечение безопасности на 40 участках автодорог в Пензе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» с начала 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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«На 34 участках обустроены нерегулируемые пешеходные переходы: установлены консольные опоры с дорожными знаками 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» с дублирующими дорожными знаками над проезжей частью. Эти работы проведены на участках улиц Карпинского, Терновского, Окружной, Аустрина, Большой Арбековской, Минской, Лядова, Центральной и ряда других», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что у дома №6 на улице Урицкого создана искусственная неровность, совмещенная с пешеходным переходом, установлены консольные опоры и дорожные знаки «Пешеходный переход».

«На улице Луначарского в районе остановки «Автовокзал» оборудовано пешеходное ограждение», — отмечается в сообщении.

В тексте поясняется, что в районе улиц Суворова и Урицкого, Баумана и Отдельной, Терновского и Терешковой, Аустрина и Компрессорной обустроены регулируемые перекрестки: установлены консольные опоры, заменены дорожные знаки и светофорное оборудование, налажено дополнительное освещение.