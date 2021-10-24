На уличных торговцев стихийного рынка в Арбеково составили протоколы Общество

Пенза, 24 октября 2021. PenzaNews. Административные протоколы составлены в отношении ряда граждан, которые осуществляли несанкционированную торговлю на стихийном рынке на улице Тернопольской в Пензе.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, профилактический рейд провели сотрудники администрации Октябрьского района совместно с представителями правоохранительных органов.

«По фактам выявленных нарушений составлены административные протоколы по ст. 5.1.1 КоАП Пензенской области «Торговля в неустановленных местах». Кроме того, до граждан была доведена информация о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.1 и 20.6.1 КоАП РФ, — «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», — пояснили в администрации.

В пресс-службе добавили, что лицам, осуществляющим несанкционированную торговлю, было предложено переместиться на территорию ярмарок, расположенных на проспекте Строителей, 21А, на улице Терновского, 224, и на улице Центральной, 1.

В мэрии подчеркнули также, что мероприятия, направленные на пресечение фактов незаконной торговой деятельности, будут проводиться по выходным дням еженедельно.