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В Пензе обнаружен новый для региона вид птиц

13:46 | 27.10.2021 | Общество

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Пенза, 27 октября 2021. PenzaNews. Новый для региона вид птиц — канареечный вьюрок, которого еще называют европейским, — обнаружен на территории Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В Пензе обнаружен новый для региона вид птиц

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«Канареечный вьюрок — небольшая птица из отряда воробьинообразных. Немногим меньше чижа, более округлой формы, по пропорциям с чуть более длинными крыльями, вырезка на хвосте глубже, клюв короче и мощнее. Оперение желто-зеленоватое с темными пестринами, лоб и поясница желтые. Самка окрашена бледнее и менее контрастно, к тому же, пестрее», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что данный вид распространен в Европе, на островах восточной части Атлантики, в Малой Азии и Северной Африке; в России — в крайних западных областях.

«Населяет различные территории с древесно-кустарниковой растительностью, предпочитая солнечные участки, сельскую местность, городские парки и аллеи с декоративными хвойными породами», — отмечается в сообщении.

Из него следует, что на территории Пензы этот вид был замечен при кольцевании перелетных птиц.

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