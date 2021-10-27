Часть средств при реконструкции дорог будут направлять на обеспечение безопасности Общество

Пенза, 27 октября 2021. PenzaNews. Часть средств, выделяемых на строительство и реконструкцию дорог в Пензенской области, планируется направлять на обеспечение безопасности движения. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе рабочей встречи с замглавы МЧС России Николаем Гречушкиным, состоявшейся в правительстве региона в среду, 27 октября.

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«Я поставил задачу, чтобы не менее 10% от стоимости работ [при строительстве и реконструкции автотранспортных объектов] направлялось на обеспечение безопасности дорожного движения», — сказал он.

По словам главы региона, предусмотрена, в частности, установка светофорных объектов, видеокамер и опор освещения.

«Нам необходимо добиться значительного снижения числа ДТП, в первую очередь с гибелью людей, сделать пензенские автодороги более безопасными для всех участников движения», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба правительства Пензенской области.