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Житель Сердобска оштрафован на 10 тыс. рублей за комментарий в соцсети

09:22 | 28.10.2021 | Общество

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Пенза, 28 октября 2021. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей назначено жителю города Сердобска Пензенской области, который признан судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Житель Сердобска оштрафован на 10 тыс. рублей за комментарий в соцсети. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе мониторинга сети интернет прокуратурой Сердобского района Пензенской области установлено, что 45-летний житель районного центра в августе текущего года разместил в сообществе одной из социальных сетей комментарий с негативной оценкой группы лиц по признакам происхождения, а также побуждающий и призывающий к враждебным действиям одной группы лиц по отношению к другой», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что доступ к комментарию был открыт для всех пользователей соцсети.

Из сообщения следует, что на данный момент постановление суда о наложении штрафа вступило в законную силу, противоправный контент удален.

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