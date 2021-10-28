Прием граждан в налоговых инспекциях Пензенской области будет приостановлен 1–3 ноября Общество

Пенза, 28 октября 2021. PenzaNews. Прием граждан во всех налоговых инспекциях Пензенской области, а также в их подразделениях будет приостановлен с 1 по 3 ноября в рамках исполнения указа президента России №595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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«Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области рекомендует в этот период воспользоваться бесконтактными способами взаимодействия с налоговыми органами», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что прием корреспонденции будет осуществляться с помощью специальных боксов.

«Все документы будут зарегистрированы и обработаны в установленном порядке», — подчеркивается в сообщении.