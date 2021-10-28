Ограничения в Пензенской области с 30 октября по 7 ноября будут ужесточены Общество

Пенза, 28 октября 2021. PenzaNews. Ограничения, действующие на территории Пензенской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, будут ужесточены в период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области», текст которого изложен в новой редакции.

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«Приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе: ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, в том числе в парках культуры и отдыха, за исключением: обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких организаций, а также доставки заказов; организаций, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения гражданам, проживающим в этим объектах размещения, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не проживающих в них; организаций, оказывающих услуги общественного питания (в том числе столовых, буфетов, кафе) для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не являющихся работниками», — говорится в документе.

В нем добавляется, что также приостанавливается доступ в здания объектов розничной торговли, за исключением: аптек и аптечных пунктов; магазинов, реализующих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, если их доля составляет в ассортименте не менее 30%; магазинов стройматериалов при условии допуска посетителей по QR-коду о вакцинации, о перенесенном не менее 6 месяцев назад коронавирусе или официального медицинского документа о наличии противопоказаний к вакцинации; объектов розничной торговли в части продажи дистанционным способом с условием доставки.

«[Приостанавливается доступ посетителей и работников в здания] организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих бытовые услуги, за исключением обслуживания без посещения гражданами помещений таких предприятий; бань, саун, бассейнов и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги», — указано в постановлении.

Из него следует, что в период нерабочих дней будет приостановлено проведение мероприятий: физкультурных, спортивных, досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных, культурных, выставочных и просветительских; а также запрещено посещение театров, кинотеатров, концертных залов, цирков.

«[Приостанавливается доступ в здания] образовательных организаций, предоставляющих на территории Пензенской области дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, учреждений клубно-досугового типа», — говорится в документе.

В нем отмечается, что в детсадах и начальной школе будет обеспечена работа дежурных групп.

Полный перечень ограничений, которые будут действовать в Пензенской области с 30 октября по 7 ноября, указан в п. 15 постановления губернатора №192 от 28 октября.

В нем особо обращается внимание на то, что продолжат осуществлять свою деятельность АЗС, СТО, шиномонтажные мастерские, организации и ИП, оказывающие ветеринарные услуги, и стоматологии.

«Установить, что допуск посетителей в музеи, галереи, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, ледовые катки, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, спа-салоны, массажные салоны, солярии осуществляется только по QR-коду о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или официального документа о наличии медицинского противопоказания к вакцинации, выданного государственным учреждением здравоохранения, с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность, при условии очного присутствия граждан в количестве не более 50% от общей вместимости в зданиях, помещениях и сооружениях открытого типа с установленным количеством посадочных мест», — уточняется в документе.

Период действия остальных ограничений, введенных в Пензенской области, продлен по 30 ноября 2021 года.