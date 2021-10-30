В Кузнецке территорию земель лесного фонда под стихийным кладбищем переведут в иную категорию Общество

Кузнецк, 30 октября 2021. PenzaNews. Расположенный на землях лесного фонда участок на улице Бутурлинской в Кузнецке Пензенской области, используемый для захоронения граждан, но не оформленный официально как кладбище, будет переведен в иную категорию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Прокуратура Кузнецка Пензенской области в ходе проверки законности статуса мест захоронения установила, что на улице Бутурлинской — на территории ранее существовавшего села Бутурлинка — исторически сложилось место захоронения сельских жителей, которое не имеет юридически оформленного статуса и находится на землях лесного фонда. В прокуратуру неоднократно поступали жалобы граждан на невозможность на законных основаниях осуществить захоронение рядом с родственниками, а также на скопление мусора на территории этого захоронения», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что администрация Кузнецка не исполняла обязанности по организации оказания ритуальных услуг и содержанию места захоронения, поскольку кладбище не состояло на кадастровом учете, межевание земельного участка не проводилось, границы не установлены.

«Незаконный статус захоронения препятствует осуществлению санитарного и экологического контроля за местами погребения, приводит к обезличиванию мест захоронения, нарушает права и законные интересы жителей муниципального образования на получение установленных законом гарантий осуществления погребения умерших», — подчеркивается в тексте.

В сообщении поясняется, что прокуратура по итогам проверки обратилась в Кузнецкий районный суд, который 17 мая 2021 года отказал в удовлетворении административного иска в интересах неопределенного круга лиц о понуждении органа местного самоуправления к совершению ряда действий в целях изменения категории земельного участка и постановке его на государственный кадастровый учет.

«Его решение было оспорено прокуратурой района в апелляционном порядке. Судебная коллегия по административным делам Пензенского областного суда отменила решение суда первой инстанции и вынесла новое», — говорится в пресс-релизе.

В нем уточняется, что иск прокуратуры удовлетворен: на администрацию Кузнецка возложена обязанность в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обратиться в Минлесхоз Пензенской области с ходатайством о переводе территории земельного участка лесного фонда, расположенного в районе улицы Бутурлинской, в земли иной категории.