В Пензенской области запустят горячие линии по вопросам нарушения прав детей Общество

Пенза, 1 ноября 2021. PenzaNews. Горячие линии по вопросам нарушения прав детей, семьи, профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, предупреждения семейного неблагополучия будут работать в органах прокуратуры Пензенской области с 8 по 22 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Результаты проверок свидетельствуют о большом объеме нарушений законодательства в названной сфере», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что нарушения допускаются как родителями или законными представителями, так и органами, а также учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Из сообщения следует, что в период работы горячих линий, в частности, будут приниматься обращения о фактах жестокого обращения, физического, психического и сексуального насилия в семьях, воспитательных и образовательных организациях.