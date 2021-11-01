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В Пензенской области запустят горячие линии по вопросам нарушения прав детей

17:15 | 01.11.2021 | Общество

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Пенза, 1 ноября 2021. PenzaNews. Горячие линии по вопросам нарушения прав детей, семьи, профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, предупреждения семейного неблагополучия будут работать в органах прокуратуры Пензенской области с 8 по 22 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензенской области запустят горячие линии по вопросам нарушения прав детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Результаты проверок свидетельствуют о большом объеме нарушений законодательства в названной сфере», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что нарушения допускаются как родителями или законными представителями, так и органами, а также учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Из сообщения следует, что в период работы горячих линий, в частности, будут приниматься обращения о фактах жестокого обращения, физического, психического и сексуального насилия в семьях, воспитательных и образовательных организациях.

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