В Пензенской области подведены итоги очередного этапа спецоперации «Анаконда» Общество

Пенза, 1 ноября 2021. PenzaNews. Пресс-служба управления ФСБ России по Пензенской области обнародовала результаты очередного этапа спецоперации «Анаконда», проведенного на дорогах субъекта федерации совместно с региональным управлением МВД РФ при поддержке Росгвардии и УФССП в период с 25 октября по 1 ноября.

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«Осуществлена проверка 6 тыс. 752 транспортных средств, из них досмотрено 471; проверено 7 тыс. 90 граждан России, 1 тыс. 387 лиц привлечено к административной ответственности», — сказано в сообщении, распространенном пресс-службой УФСБ.

В нем добавляется, что установлено местонахождение 11 граждан, находившихся в федеральном розыске.

«Из незаконного оборота изъято 0,4 кг наркотических веществ синтетического и растительного происхождения, два незарегистрированных огнестрельных оружия с отсутствующими идентификационными номерами», — отмечается в тексте.

Из сообщения следует, что были выявлены 27 граждан, в отношении которых открыто судебное производство по взысканию налоговых задолженностей; в пользу государства взысканы платежи на общую сумму более 540 тыс. рублей.

«Выявлено 73 лица, осуществляющих грузоперевозки по территории области с нарушением действующего законодательства. Данные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму 567 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что установлено 47 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения; они привлечены к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ.

Помимо этого в сообщении сказано, что по итогам спецоперации возбуждено семь уголовных дел: шесть по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», одно — по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».