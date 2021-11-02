Контракт на отлов животных без владельцев в Кузнецке заключат с компанией «Альянс» Общество

Кузнецк, 2 ноября 2021. PenzaNews. Муниципальный контракт на отлов животных без владельцев на территории Кузнецка планируется заключить с пензенской компанией «Альянс» 12 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«Ранее администрацией города было найдено помещение для приюта. Оно находится на территории очистных сооружений «Водоканала». Согласно новым правилам отлова и содержания безнадзорных животных, здание обеспечено системами водоснабжения, водоотведения и отопления. На средства, выделенные из муниципального бюджета здесь отремонтирована кровля, приведены в порядок внутренние помещения», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в здании намечено разместить ветпункт, помещение для нахождения животных после операций и хозблок.

«На прилегающей территории обустраиваются уличные вольеры для выгула. Согласно определенным требованиям, территория приюта огорожена сетчатым забором», — отмечается в сообщении.

Из него следует, что затраты на содержание приюта возьмет на себя подрядчик.