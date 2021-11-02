EN
16:41:41 Вторник, 2 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Контракт на отлов животных без владельцев в Кузнецке заключат с компанией «Альянс»

12:45 | 02.11.2021 | Общество

Печать

Кузнецк, 2 ноября 2021. PenzaNews. Муниципальный контракт на отлов животных без владельцев на территории Кузнецка планируется заключить с пензенской компанией «Альянс» 12 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Контракт на отлов животных без владельцев в Кузнецке заключат с компанией «Альянс». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ранее администрацией города было найдено помещение для приюта. Оно находится на территории очистных сооружений «Водоканала». Согласно новым правилам отлова и содержания безнадзорных животных, здание обеспечено системами водоснабжения, водоотведения и отопления. На средства, выделенные из муниципального бюджета здесь отремонтирована кровля, приведены в порядок внутренние помещения», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в здании намечено разместить ветпункт, помещение для нахождения животных после операций и хозблок.

«На прилегающей территории обустраиваются уличные вольеры для выгула. Согласно определенным требованиям, территория приюта огорожена сетчатым забором», — отмечается в сообщении.

Из него следует, что затраты на содержание приюта возьмет на себя подрядчик.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области подписано распоряжение о приостановлении проведения диспансеризации Житель Кузнецка обвиняется в краже денег с банковской карты подростка
В Пензенской области за сутки подтверждено 377 случаев заражения коронавирусом При пожаре в Рамзае погибла женщина
По факту травмирования работника сахзавода в Каменке возбуждено уголовное дело В Пензенской области подведены итоги очередного этапа спецоперации «Анаконда»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама