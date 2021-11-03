В Пензенской области расширен перечень мест с доступом по QR-кодам Общество

Пенза, 3 ноября 2021. PenzaNews. Перечень мест, которые можно посетить при предъявлении QR-кода о вакцинации против COVID-19 или о перенесенном не более полугода назад коронавирусе либо при наличии документа о медицинских противопоказаниях для получения прививки, расширен в Пензенской области.

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В среду, 3 ноября, внесены соответствующие изменения в подпункт 15.1.2 постановления губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области», в котором перечислены объекты, доступ в которые в период по 7 ноября не приостановлен для обладателей сертификатов о вакцинации или перенесенном заболевании.

В подпункте «в» наряду с магазинами строительных материалов теперь перечислены объекты розничной торговли, торгующие цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них.

Кроме того, постановление дополнено новыми подпунктами, в которых речь идет о рынках и ярмарках на открытых площадках, местах реализации гражданами сельхозпродукцией собственного производства; магазинах, реализующих медицинские, ортопедические и оптико-офтальмологические изделия; местах продажи печатных СМИ; объектах розничной торговли телекоммуникационным оборудованием, в том числе мобильными телефонами; а также о специализированных магазинах по продаже предметов культового и религиозного назначения, похоронных принадлежностей.

Документ, который обнародован на сайте правительства Пензенской области, вступает в силу со дня официального опубликования.