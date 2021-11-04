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Мутовкин поздравил пензенцев с Днем народного единства

11:12 | 04.11.2021 | Общество

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Пенза, 4 ноября 2021. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил жителей города с Днем народного единства.

Мутовкин поздравил пензенцев с Днем народного единства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы отмечаем эту дату как символ независимости и жизнестойкости нашей Родины. Россия многонациональна, на ее территории проживает огромное количество различных народов, и у каждого своя культура, традиции, ценности, но, несмотря на это, все мы россияне и вместе мы огромная сила, у нас общая славная история и, я убежден, не менее славное будущее», — сказал он.

Глава города добавил, что граждане страны должны быть едины в стремлении сохранить конституционный строй, национальные идеи и чувство патриотизма.

«Дорогие земляки! Я от души желаю всем вам крепкого здоровья, большого счастья, мира, добра, неиссякаемой энергии, дальнейших успехов в труде на благо нашей родной Отчизны! Пусть сплоченность и общенациональное согласие станут залогом динамичного развития нашего государства! С праздником!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.

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