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Мельниченко потребовал от чиновников на местах взять на контроль работу по обращениям в соцсетях

11:12 | 05.11.2021 | Общество

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Пенза, 5 ноября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко потребовал от глав администраций муниципальных образований взять на особый контроль решение проблем, по поводу которых жители обращаются к представителям власти через соцсети.

Мельниченко потребовал от чиновников на местах взять на контроль работу по обращениям в соцсетях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В социальных сетях мне поступило более 17 тыс. сообщений, из них за прошедшую неделю 387. Я внимательно отслеживаю все обращения. Мы стараемся решать вопросы силами министерств и ведомств однако есть проблемы, которые не терпят отлагательств: дороги, уличное освещение, водоснабжение, отопление», — сказал он в ходе рабочего совещания.

В качестве конкретных примеров глава региона привел отсутствие освещения на улице Овражной в Ухтинке, необходимость ремонта мостов в Кузнецке и Новом Чирчиме, разрушение многоквартирного дома в Каменке, а также ряд проблем в Пензе.

Он поручил главам администраций тех муниципальных образований, откуда поступили обращения, лично выехать на место, оценить ситуацию и принять меры, а первому заместителю председателя правительства Пензенской области Виктору Кувайцеву — курировать процесс.

«Делается очень много. По тому же тепловому хозяйству проведен огромный объем работ, заменено почти 60 км труб. Такого никогда не было с советских времен. Но где-то напортачили, разрыли и не спешат ремонтировать», — констатировал Олег Мельниченко.

По его словам, в результате «весь положительный эффект в сознании людей, которые сидят без горячей воды, превращается в полную противоположность».

«Все работы должны быть проведены так, чтобы граждане не испытывали неудобств», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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