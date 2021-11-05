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Зубкову предлагается посмертно присвоить звание почетного гражданина Пензенской области

15:27 | 05.11.2021 | Общество

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Пенза, 5 ноября 2021. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» предлагается посмертно присвоить советскому и российскому партийному и государственному деятелю Борису Зубкову, занимавшему пост первого секретаря обкома КПСС в 1990–1991 годах. Председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин по представлению губернатора Олега Мельниченко внес соответствующий вопрос на рассмотрение депутатов.

Зубкову предлагается посмертно присвоить звание почетного гражданина Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За особые заслуги перед Пензенской областью и ее населением присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области» Зубкову Борису Федоровичу (посмертно)», — говорится в проекте постановления регионального парламента.

Ожидается, что данный вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии.

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