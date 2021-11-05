Зубкову предлагается посмертно присвоить звание почетного гражданина Пензенской области Общество

Пенза, 5 ноября 2021. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» предлагается посмертно присвоить советскому и российскому партийному и государственному деятелю Борису Зубкову, занимавшему пост первого секретаря обкома КПСС в 1990–1991 годах. Председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин по представлению губернатора Олега Мельниченко внес соответствующий вопрос на рассмотрение депутатов.

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«За особые заслуги перед Пензенской областью и ее населением присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области» Зубкову Борису Федоровичу (посмертно)», — говорится в проекте постановления регионального парламента.

Ожидается, что данный вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии.