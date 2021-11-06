Мельниченко потребовал повысить эффективность управления лесным хозяйством Общество

Пенза, 6 ноября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко потребовал от регионального Минлесхоза повысить эффективность управления лесным хозяйством.

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«Продолжайте наводить порядок. Лесное хозяйство должно стать реальным источником поступления средств в областной бюджет. Уже по этому году мы прогнозируем, что эта деятельность принесет в бюджет не менее 100 млн. рублей. Раньше лесное хозяйство у нас только убытки генерировало, а сейчас будем генерировать прибыль в бюджет», — сказал глава региона, обращаясь к врио министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Илье Галкину в ходе совещания в облправительстве.

Он поручил активизировать работу по постановке лесных участков на кадастровый учет.

«Создадим рабочую группу под руководством первого заместителя председателя областного правительства Виктора Кувайцева. Лесные участки нужно ставить на кадастровый учет», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, земли лесного фонда на территории региона занимают 965 тыс. га, в том числе 502 тыс. га относится к защитным лесам, почти 413 тыс. га— к эксплуатационным.

Регламентами лесничеств Пензенской области ежегодно устанавливается план по лесосеке, однако за последние три года проведенные работы не превышали четверти от запланированного объема. Аукционы на право аренды площадей для заготовки древесины не проводились с 2015 года, поскольку не выделялись средства для постановки лесных участков на кадастровый учет.

С начала 2021 года проведено пять аукционов на право заключения договора аренды лесного участка. Заключено восемь договоров аренды, два из которых предусматривают заготовку древесины. По итогам проведенных торгов в бюджет Пензенской области поступило более 81 млн. рублей, что в 345 раз больше показателя за аналогичный период прошлого года.