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Умер Борис Хмелевской

11:05 | 07.11.2021 | Общество

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Пенза, 7 ноября 2021. PenzaNews. Кандидат технических наук, профессор Борис Хмелевской, много лет проработавший в Пензенском государственном университете, умер на 84-м году жизни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПГУ.

Умер Борис Хмелевской. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ректорат университета, профессорско-преподавательский состав, студенты выражают глубокие соболезнования родным и близким Бориса Георгиевича», — сказано в некрологе.

В нем подчеркивается, что светлая память о Борисе Хмелевском навсегда останется в сердцах его коллег и студентов.

Хмелевской Борис Георгиевич родился в Пензе 26 марта 1938 года.

В 1965 году с отличием окончил Пензенский политехнический институт.

В 1961 году начал работать в вузе в должности старшего лаборанта кафедры «Математические и счетно-решающие приборы и устройства». По окончании института трудился сначала в должности ассистента, старшего преподавателя, затем — доцента кафедры «Математические и счетно-решающие приборы и устройства».

С 1978 по 2001 годы являлся деканом ФВТ, с 1981 по 2001 годы заведовал кафедрой «Прикладная математика», затем — кафедрой «Математическое обеспечение и применение электронных вычислительных машин».

С 2001 года — профессор кафедры «Математическое обеспечение и применение ЭВМ».

Кандидат технических наук (1977), доцент (1980), профессор (1992).

Был награжден нагрудными знаками «За отличные успехи в работе. Высшая школа СССР», «Почетный работник профессионального образования РФ».

Являлся научным руководителем диссертационных работ по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Под его руководством было подготовлено и защищено пять диссертаций на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Областью его научных интересов были разработка новых принципов реализации алгоритмов и повышение быстродействия автоматизированных систем, разработка программно-аппаратных средств решения логико-комбинаторных задач и алгоритмов для управления пеленгацией движущихся объектов, контроль ввода первичных документов в информационных системах, новые технологии в обучении программированию на персональных компьютерах.

Автор более 150 публикаций, в том числе монографии, а также 12 учебных пособий.

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