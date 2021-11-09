В Пензе с 10 ноября будет изменена схема движения маршрутки №80 Общество

Пенза, 9 ноября 2021. PenzaNews. Схема движения маршрутного такси №80 будет изменена с предстоящей среды, 10 ноября, с целью улучшения транспортного обслуживания микрорайона Пенза-III. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«Движение автобусов малого класса будет направлено от городской больницы №2 через микрорайон Пенза-III далее по улицам Свердлова, Калинина, Кирова, Чехова, Суворова до железнодорожного вокзала Пенза-I», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в результате интервал движения планируется сократить в будние дни до 15 минут, в выходные — до 30 минут.

«Маршрутки будут работать по утвержденному расписанию, которое будет размещено во всех транспортных средствах, на конечных остановках и в микрорайоне Пенза-III», — отмечается в сообщении.