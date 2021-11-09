В Пензенской области завершены работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Общество

Пенза, 9 ноября 2021. PenzaNews. Все работы, запланированные в Пензенской области на 2021 год в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», завершены. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

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«Отремонтировано 130 км автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что в Пензе в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние приведен 71 км дорог, при этом большая часть работ проводилась в частном секторе.

«Значимым объектом ремонта стало завершение реконструкции Бакунинского моста и подходов к нему», — подчеркивается в сообщении.

В нем напоминается, что дорожные работы в Заречном были закончены еще в июне: ремонт выполнен на проспекте Мира, улицах Строителей и Светлой на участках общей протяженностью около 3 км.

Из сообщения следует, что в Засечном сельсовете в надлежащее состояние приведена улица Тихая.

«Впервые в национальном проекте принимает участие Мичуринский сельсовет Пензенского района Пензенской области. В этом году проведен ремонт автодорог на 11 улицах поселка Мичуринский общей протяженностью более 5 км», — говорится в тексте.

В сообщении обращается особое внимание на то, что значительный объем финансовой поддержки федерального центра был направлен на ремонт автодорог регионального и межмуниципального значения: это позволило привести в порядок более 40 км на территории 10 муниципальных районов.

«Особое внимание уделено мероприятиям по безопасности дорожного движения. Выполнено устройство семи светофорных объектов, установлено 260 дорожных знаков, выполнен ремонт 46 тыс. 457 кв. метров тротуаров, обустроено восемь пешеходных переходов, [осуществлено] устройство 2 тыс. 600 погонных метров пешеходного ограждения, установлено шесть искусственных неровностей, 20 камер фото- и видеофиксации и один пункт весогабаритного контроля», — уточняется в нем.

В тексте сказано, что реализация нацпроекта в 2021 году позволила привести в нормативное состояние 65,2% автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области, а также увеличить долю автодорог Пензенской агломерации в нормативном состоянии до 71%.