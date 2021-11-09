В пензенском банке «Кузнецкий» в продаже появились новые памятные монеты Общество

Пенза, 9 ноября 2021. PenzaNews. Новые памятные монеты, посвященные 200-летию со дня рождения поэта Николая Некрасова и писателя Федора Достоевского, а также 100-летию Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, появились в продаже в пензенском банке «Кузнецкий». Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews» во вторник, 9 ноября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что обе монеты из серии «Выдающиеся личности России» — «Поэт Н.А. Некрасов, к 200-летию со дня рождения (10.12.1821)» и «Писатель Ф.М. Достоевский, к 200-летию со дня рождения (11.11.1821)» — номиналом 2 рубля, изготовлены из серебра 925 пробы, тираж каждой — 3 тыс. шт.

В пресс-релизе добавляется, что монета «100-летие Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова» также выполнена из серебра 925 пробы и выпущена тем же тиражом, что и две другие, однако ее номинал 3 рубля.

«Все новые монеты отчеканены на монетном дворе Санкт-Петербурга», — сказано в тексте.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.