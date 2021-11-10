Автопарк пензенской Госавтоинспекции пополнили 32 автомобиля «Lada Vesta» Общество

Пенза, 10 ноября 2021. PenzaNews. 32 автомобиля «Lada Vesta», предназначенных для дорожно-патрульной службы, пополнили автопарк пензенской Госавтоинспекции. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Фото: Гибдд.рф

«Машины оснащены всем необходимым для решения повседневных задач по сохранению жизни и здоровья граждан на дорогах, обеспечению безопасности дорожного движения на территории региона. Все автомобили имеют повышенные динамические характеристики и снабжены устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов. Также транспортные средства оснащены радиостанциями и видеорегистраторами с устройствами для хранения записей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что экипажи ДПС будут нести службу на новых автомобилях в областном центре и в районах области, в том числе на дорогах федерального значения.

Из сообщения следует, что автомобили поступили в регион в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».