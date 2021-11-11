EN
21:52:51 Четверг, 11 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке более 140 человек обратились по поводу «гаражной амнистии»

10:06 | 11.11.2021 | Общество

Печать

Кузнецк, 11 ноября 2021. PenzaNews. 144 человека обратились в комитет по управлению имуществом города Кузнецка Пензенской области по поводу «гаражной амнистии». Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

В Кузнецке более 140 человек обратились по поводу «гаражной амнистии». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Однако, по словам председателя КУМИ Павла Садовникова, не все они смогут оформить землю в упрощенном порядке. Под гаражную амнистию не попадают гаражи, построенные после 2004 года, находящиеся в охранной зоне коммуникаций, а также те, собственники которых не могут доказать право владения данным имуществом», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что, по имеющейся информации, в целом воспользоваться «гаражной амнистией» в Кузнецке смогут владельцы почти 4,5 тыс. гаражей.

«Ежегодно в Кузнецке легализуется порядка 800 земельных участков под гаражами», — добавляется в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области стартовал конкурс по распределению грантов на создание спортклубов В шемышейской школе по нацпроекту отремонтирован спортзал
В Пензенской области за сутки подтверждено 396 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области двое мужчин задержаны за разбой и убийство пенсионерки
При пожаре в Колышлейском районе погиб мужчина «Дамате» вложит 3,5 млрд. рублей в элеватор и комбикормовый завод в Колышлейском районе
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама