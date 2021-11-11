В Кузнецке более 140 человек обратились по поводу «гаражной амнистии» Общество

Кузнецк, 11 ноября 2021. PenzaNews. 144 человека обратились в комитет по управлению имуществом города Кузнецка Пензенской области по поводу «гаражной амнистии». Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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«Однако, по словам председателя КУМИ Павла Садовникова, не все они смогут оформить землю в упрощенном порядке. Под гаражную амнистию не попадают гаражи, построенные после 2004 года, находящиеся в охранной зоне коммуникаций, а также те, собственники которых не могут доказать право владения данным имуществом», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что, по имеющейся информации, в целом воспользоваться «гаражной амнистией» в Кузнецке смогут владельцы почти 4,5 тыс. гаражей.

«Ежегодно в Кузнецке легализуется порядка 800 земельных участков под гаражами», — добавляется в сообщении.