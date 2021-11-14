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В Пензенской области пройдет профилактическое мероприятие «Автоперевозчик»

09:58 | 14.11.2021 | Общество

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Пенза, 14 ноября 2021. PenzaNews. Мероприятие «Автоперевозчик», направленное на профилактику ДТП с участием транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, пройдет в Пензенской области в предстоящий понедельник, 15 ноября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области пройдет профилактическое мероприятие «Автоперевозчик»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По информации ведомства, сотрудники Госавтоинспекции будут осуществлять мероприятия по контролю за конструкцией и техническим состоянием транспортных средств.

Особое внимание будет уделено выполнению требований нормативных правовых актов, касающихся обеспечения безопасности пассажирских перевозок автобусами большой и малой вместимости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД будут следить за соблюдением водителями маршрутных транспортных средств правил дорожного движения.

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