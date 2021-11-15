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За три дня на пензенских дорогах задержаны около 40 нетрезвых водителей

13:34 | 15.11.2021 | Общество

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Пенза, 15 ноября 2021. PenzaNews. 36 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе профилактических мероприятий, состоявшихся в Пензенской области в период с 12 по 14 ноября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

За три дня на пензенских дорогах задержаны около 40 нетрезвых водителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Основной задачей проводимых мероприятий является обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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