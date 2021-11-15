Оплата услуг ЖКХ картой стала доступна в банке «Кузнецкий» в Пензе Общество

Пенза, 15 ноября 2021. PenzaNews. Оплата коммунальных и иных услуг с использованием карты стала доступна в кассах банка «Кузнецкий» на территории Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения.

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«Теперь при оплате за электроэнергию, газоснабжение, водоснабжение и иные коммунальные платежи клиенты могут оплатить не только наличными денежными средствами, но и банковской картой любого банка и любой платежной системы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что до конца текущего года такая возможность появится в офисах банка «Кузнецкий» в районах Пензенской области, а также в Самаре и Чебоксарах.

Как отметил заместитель председателя правления банка «Кузнецкий» Вадим Власов, по последним данным Банка России, доля безналичных платежей достигла 75%.

«Оплата банковскими картами уже прочно вошла в нашу жизнь. Это и оплата в торговых сетях, и покупка в интернет-магазинах, и оплата в дистанционных системах банковского обслуживания. В целях улучшения сервиса предоставляемых услуг банк реализовал проект безналичной оплаты банковскими картами любых кредитных организаций в кассах наших офисов», — отметил он.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.