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Участок дороги на проспекте Строителей перекроют 16–17 ноября в связи с прокладкой коллектора

16:02 | 15.11.2021 | Общество

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Пенза, 15 ноября 2021. PenzaNews. Движение автотранспорта в месте строительства нового канализационного коллектора, который будет располагаться на проспекте Строителей в Пензе — на участке от улицы Глазунова до улицы Лозицкой, будет приостановлено по направлению в центр города с 19.00 вторника, 16 ноября, до 7.00 следующего дня. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ООО «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы»).

Участок дороги на проспекте Строителей перекроют 16–17 ноября в связи с прокладкой коллектора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Соответствующая схема временной организации дорожного движения с расстановкой предупреждающих знаков разработана и согласована администрацией города Пензы», — уточняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что на данный момент на объекте завершены подготовительные работы.

«Следующим шагом станет прокладка трубы под землю методом горизонтально-направленного бурения с помощью специальной установки от стартового участка до приемного котлована», — поясняется в тексте.

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