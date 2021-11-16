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В ходе операции «Автоперевозчик» составлено более 260 административных материалов

13:48 | 16.11.2021 | Общество

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Пенза, 16 ноября 2021. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции составили 261 административный материал в ходе операции «Автоперевозчик», состоявшейся в Пензенской области накануне. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ходе операции «Автоперевозчик» составлено более 260 административных материалов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, семь материалов оформлено по фактам управления транспортными средствами при наличии неисправностей или условий, при которых их эксплуатация запрещена.

46 материалов составлено в связи с нарушением правил маневрирования.

Также зафиксировано 34 нарушения правил применения ремней безопасности.

Кроме того, выявлено 21 нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки.

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