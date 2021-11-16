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В МФЦ Пензенской области начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19

14:50 | 16.11.2021 | Общество

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Пенза, 16 ноября 2021. PenzaNews. Бумажные сертификаты о профилактических прививках против COVID-19, медицинских противопоказаниях к вакцинации и перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией, можно получить в МФЦ Пензенской области со вторника, 16 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В МФЦ Пензенской области начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое предусматривает такую возможность за счет расширения функционала центров «Мои документы».

Предполагается, что данная услуга будет актуальна для граждан, которые не зарегистрированы на портале госуслуг либо не имеют возможности самостоятельно распечатать сертификаты.

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