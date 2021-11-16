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Мельниченко и Рябихина обсудили планы по развитию туризма в Пензенской области

16:35 | 16.11.2021 | Общество

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Пенза, 16 ноября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и заместитель председателя регионального правительства Лариса Рябихина обсудили планы по развитию внутреннего туризма.

Мельниченко и Рябихина обсудили планы по развитию туризма в Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

В частности, в центре их внимания было соглашение, которое правительство Пензенской области намерено заключить с корпорацией «Туризм.рф» с целью комплексного развития отрасли на территории субъекта федерации.

Кроме того, они затронули перспективы включения маршрута «По лермонтовским и купринским местам» в перечень национальных туристских маршрутов. Соответствующая заявка в Ростуризм подготовлена, планируется очная защита в Москве.

Помимо этого, в ходе встречи губернатор потребовал уделить особое внимание Золотаревскому городищу, которое, по его мнению, должно стать площадкой для проведения крупных исторических, фольклорных фестивалей и мероприятий реконструкторов.

Также Олег Мельниченко призвал сформировать в Никольском районе наряду с хрустальным природный кластер и привлекать туристов на сезонный отдых на природе, сообщает пресс-служба облправительства.

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