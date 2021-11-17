EN
02:29:24 Четверг, 18 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Лейзенберг и Столярова проведут прием граждан по вопросам лекарственного обеспечения детей

13:00 | 17.11.2021 | Общество

Печать

Пенза, 17 ноября 2021. PenzaNews. Исполняющий обязанности прокурора Пензенской области Александр Лейзенберг и уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова проведут совместный прием граждан по вопросам лекарственного обеспечения детей в предстоящую пятницу, 19 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Лейзенберг и Столярова проведут прием граждан по вопросам лекарственного обеспечения детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что прием будет организован в здании прокуратуры региона на улице Богданова в Пензе.

«С гражданами, проживающими в отдаленных муниципальных образованиях, прием будет проводиться путем подключения в режиме видеоконференцсвязи из зданий прокуратур соответствующих районов», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что предварительная запись осуществляется по телефонам либо при личном обращении в органы прокуратуры.

Новости партнеров
Читайте также
«Ростелеком» объявил о старте конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» Более 100 сотрудников ППО ЭВТ приняли участие в акции «Донор-машиностроитель»
Житель Волгоградской области задержан в Пензе за покушение на незаконный оборот наркотиков В Пензенской области введена новая мера поддержки социального предпринимательства
В Никольске предприниматель осужден за гибель человека от удара током В результате ночного пожара под Пензой погиб мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама