Лейзенберг и Столярова проведут прием граждан по вопросам лекарственного обеспечения детей Общество

Пенза, 17 ноября 2021. PenzaNews. Исполняющий обязанности прокурора Пензенской области Александр Лейзенберг и уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова проведут совместный прием граждан по вопросам лекарственного обеспечения детей в предстоящую пятницу, 19 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

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В нем уточняется, что прием будет организован в здании прокуратуры региона на улице Богданова в Пензе.

«С гражданами, проживающими в отдаленных муниципальных образованиях, прием будет проводиться путем подключения в режиме видеоконференцсвязи из зданий прокуратур соответствующих районов», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что предварительная запись осуществляется по телефонам либо при личном обращении в органы прокуратуры.