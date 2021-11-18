Умер бывший главврач пензенской больницы скорой помощи Гончаренко Общество

Пенза, 18 ноября 2021. PenzaNews. Бывший главный врач пензенской больницы скорой помощи Николай Гончаренко скончался на 85-м году жизни.

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«Коллектив министерства здравоохранения, администрации пензенской областной станции скорой медицинской помощи, медицинских организаций области и представители медицинской общественности региона выражают слова соболезнования родным и близким Николая Ивановича по поводу его ухода из жизни», — говорится в некрологе, размещенном на сайте ведомства.

Гончаренко Николай Иванович родился в селе Тишковка Кировоградской области Украинской ССР 10 августа 1937 года.

В 1960 году по окончании лечебного факультета Одесского медицинского института был направлен на работу хирургом в больницу №1 Пензы.

В разное время с 1964 по 1971 годы трудился в Васильевской районной больнице Киевской области и в Сьерра-Леоне.

В 1972 году вернулся в Пензу, где стал работать урологом в больнице №5.

В 1973 году был назначен главврачом больницы №3.

В мае 1978 года возглавил городскую больницу скорой помощи, трудился там более 8 лет.

После этого возглавил санаторий-профилакторий Пензенского политехнического института.

С 2003 по 2014 годы работал заведующим оперативным отделом государственного учреждения здравоохранения «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи».

Был награжден значком «Отличнику здравоохранения», удостоен званий «Ветеран труда» и «Заслуженный врач Российской Федерации».