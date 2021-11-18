Пензенская область вошла в число лидеров по реализации нацпроекта «БКД» в 2021 году Общество

Пенза, 18 ноября 2021. PenzaNews. Пензенская область вошла в число регионов-лидеров по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте нацпроекта.

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«Оценка работы субъектов производилась по ряду критериев, в числе которых — исполнительская дисциплина, достижение целевых показателей, организация проектного управления и коммуникация с общественностью», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что за достижение наилучших показателей награждены проектные команды 11 регионов: Белгородской, Ивановской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Пензенской, Тульской областей, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Татарстана.

«Дипломами в номинации «Лидер по контрактации объектов» награждены проектные офисы Костромской области и Ненецкого автономного округа. За высокий уровень производственной и финансовой дисциплины в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» по итогам 2021 года дипломы получили Ульяновская область и Чеченская Республика», — сказано в тексте.

В сообщении поясняется, что в номинации «Прорыв года» награждены Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ, а за эффективное информационное сопровождение национального проекта — Саратовская область и Удмуртия.

«Благодаря нацпроекту в 2021 году в 84 российских регионах отремонтировано, реконструировано и построено порядка 16 тыс. км дорог», — подчеркивается в пресс-релизе.