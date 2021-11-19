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Зубкову посмертно присвоено звание почетного гражданина Пензенской области

13:29 | 19.11.2021 | Общество

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Пенза, 19 ноября 2021. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» посмертно присвоено советскому и российскому партийному и государственному деятелю Борису Зубкову, занимавшему пост первого секретаря обкома КПСС в 1990–1991 годах. Соответствующее постановление Законодательного собрания региона принято в ходе 46-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 19 ноября.

Зубкову посмертно присвоено звание почетного гражданина Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Данный вопрос был включен в повестку первым.

После демонстрации небольшого видеофильма о Борисе Зубкове председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин отметил, что тот «навсегда останется в памяти наших земляков как честный, принципиальный, порядочный, внимательный к людям человек, сильный духом и очень добрый».

Не вынося вопрос на голосование, спикер регионального парламента вместе с губернатором Олегом Мельниченко вручил регалии почетного гражданина Алевтине Зубковой, вдове Бориса Зубкова.

«Я очень благодарна и признательна Законодательному собранию, областной и городской власти за то внимание, которое было оказано моему мужу, Зубкову Борису Федоровичу. Он всегда очень болел душой за прошлое, настоящее и будущее нашей Пензенской области, болел за людей, которые жили на этой земле и старался делать все, чтобы им жилось лучше. Я благодарю Вас всех за память о нем. Пусть она сохранится в наших сердцах», — сказала она в ответном слове.

Ближе к концу сессии, когда значительная часть повестки была рассмотрена, Валерий Лидин предложил вернуться к первому вопросу и проголосовать по проекту постановления о присвоении почетного звания Борису Зубкову посмертно.

«Решение принимается единогласно», — объявил он результаты голосования.

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