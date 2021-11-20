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Дом Деда Мороза будет открыт в центре Пензы 11 декабря

09:00 | 20.11.2021 | Общество

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Пенза, 20 ноября 2021. PenzaNews. Дом Деда Мороза будет открыт на площади имени В.И. Ленина в Пензе в субботу, 11 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Дом Деда Мороза будет открыт в центре Пензы 11 декабря. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время управление культуры Пензы формирует праздничную концепцию с учетом ограничительных мер по коронавирусу. Старт новогодней кампании запланирован на 11 декабря. В этот же день начнет работу приемная Деда Мороза», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что общаться с детьми будут артисты гильдии Дедов Морозов и учреждений культуры Пензы.

«Все они прошли вакцинацию. Принимать посетителей сказочные персонажи будут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», — подчеркивается в сообщении.

В нем отмечается также, что в предстоящий понедельник, 22 ноября, планируется начать монтаж главной елки Пензы на площади имени В.И. Ленина.

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