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Лучшим каменщиком Пензенской области признан работник «Рисана»

11:31 | 20.11.2021 | Общество

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Пенза, 20 ноября 2021. PenzaNews. Работник строительной группы «Рисан» Андрей Попов одержал победу в региональном конкурсе профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший каменщик». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Лучшим каменщиком Пензенской области признан работник «Рисана». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Свои навыки в работе по кирпичной кладке и знанию теоретической части продемонстрировали 20 участников из пяти строительных компаний Пензенской области», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что практическая часть проходила на стройплощадке бактериологической лаборатории пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи.

«Второе место занял каменщик строительной группы «Рисан» Александр Мальченков», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что третьим стал представитель ООО «Жилстрой» Сергей Гребнев.

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