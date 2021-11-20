Лучшим каменщиком Пензенской области признан работник «Рисана» Общество

Пенза, 20 ноября 2021. PenzaNews. Работник строительной группы «Рисан» Андрей Попов одержал победу в региональном конкурсе профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший каменщик». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

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«Свои навыки в работе по кирпичной кладке и знанию теоретической части продемонстрировали 20 участников из пяти строительных компаний Пензенской области», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что практическая часть проходила на стройплощадке бактериологической лаборатории пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи.

«Второе место занял каменщик строительной группы «Рисан» Александр Мальченков», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что третьим стал представитель ООО «Жилстрой» Сергей Гребнев.