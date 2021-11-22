Губернатор поставил задачи по проведению в Пензенской области призыва на военную службу Общество

Пенза, 22 ноября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поставил задачи по проведению призыва на военную службу, по итогам которого ряды Вооруженных сил РФ, как ожидается, пополнят 1 тыс. 109 жителей региона.

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня ничто не может служить уважительной причиной для невыполнения государственного задания: ни демографическая ситуация, ни пандемия, ни тем более организационные недоработки органов исполнительной власти, органов местного самоуправления», — отметил глава региона в ходе заседания призывной комиссии Пензенской области, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 22 ноября.

Он подчеркнул, что «вопрос призыва граждан на военную службу является важнейшим вопросом обеспечения безопасности России».

Олег Мельниченко назвал среди проблемных моментов организации работы по призыву в армию несвоевременное оповещение граждан о вызове на соответствующие мероприятия, недостаточные действия по привлечению уклонистов к предусмотренной законом ответственности, сложности в проведении медобследования граждан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

«При комплектовании войск молодым пополнением необходимо сосредоточиться на недопущении распространения COVID-19 и других сезонных заболеваний», — сказал губернатор.

По его словам, это основная задача текущего призыва.

«Надо решать проблемы, действуя на опережение, планировать решение будущих задач», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.