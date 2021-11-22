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Губернатор поставил задачи по проведению в Пензенской области призыва на военную службу

10:55 | 22.11.2021 | Общество

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Пенза, 22 ноября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поставил задачи по проведению призыва на военную службу, по итогам которого ряды Вооруженных сил РФ, как ожидается, пополнят 1 тыс. 109 жителей региона.

Губернатор поставил задачи по проведению в Пензенской области призыва на военную службу

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня ничто не может служить уважительной причиной для невыполнения государственного задания: ни демографическая ситуация, ни пандемия, ни тем более организационные недоработки органов исполнительной власти, органов местного самоуправления», — отметил глава региона в ходе заседания призывной комиссии Пензенской области, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 22 ноября.

Он подчеркнул, что «вопрос призыва граждан на военную службу является важнейшим вопросом обеспечения безопасности России».

Олег Мельниченко назвал среди проблемных моментов организации работы по призыву в армию несвоевременное оповещение граждан о вызове на соответствующие мероприятия, недостаточные действия по привлечению уклонистов к предусмотренной законом ответственности, сложности в проведении медобследования граждан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

«При комплектовании войск молодым пополнением необходимо сосредоточиться на недопущении распространения COVID-19 и других сезонных заболеваний», — сказал губернатор.

По его словам, это основная задача текущего призыва.

«Надо решать проблемы, действуя на опережение, планировать решение будущих задач», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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