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Суд в Пензе обязал арендатора обеспечить доступ инвалидов в аптеку в Саратове

13:44 | 22.11.2021 | Общество

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Пенза, 22 ноября 2021. PenzaNews. Решение Первомайского районного суда Пензы, в соответствии с которым ООО «Изумруд» должно обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения в аптечный пункт, расположенный в арендуемом организацией помещении на улице Международной в Саратове, вступило в законную силу.

Суд в Пензе обязал арендатора обеспечить доступ инвалидов в аптеку в Саратове. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«10 марта 2021 года в ходе проверки исполнения законодательства о защите прав инвалидов, обеспечения условий доступности для инвалидов в деятельности ответчика выявлены нарушения: вход в помещение аптечного пункта ООО «Изумруд», расположенного по адресу: город Саратов, улица Международная, 20, относящегося к объектам социальной инфраструктуры, не оборудован устройством для беспрепятственного доступа в него инвалидов и других маломобильных групп населения. Так, ведущие по ходу движения вниз две ступени не оборудованы пандусом или иными средствами доступа, мнемосхема для инвалидов по зрению с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг не установлена», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Пензенского областного суда в понедельник, 22 ноября.

В нем добавляется, что после этого руководителю общества с ограниченной ответственностью было внесено представление и возбуждено дело об административном правонарушении в отношении юрлица.

«Однако ответчик не обеспечил беспрепятственный доступ в аптеку инвалидов и других маломобильных групп населения», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует, что после этого прокурор Ленинского района Саратова обратился в суд, требуя признать бездействие компании незаконным и обязать ее уставить подъемный механизм или пандус.

«Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска, указав, что помещение аптеки в Саратове находится в пользовании ООО «Изумруд» на основании договора аренды, а поскольку установка пандуса является реконструкцией входной группы, соответственно, [она] не может производиться силами арендодателя. В настоящее время в аптеке установлена табличка шифром Брайля с указанием наименования учреждения, часов работы, также в аптеке по ходу движения наклеены тактильные полосы. Суд, изучив материалы дела, [...] пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований. Согласно договору аренды, арендатор вправе производить любые улучшения, а также перепланировку, переоборудование арендуемого помещения при условии соблюдения пожарной и иной безопасности», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что представитель ООО «Изумруд» не согласился с решением Первомайского районного суда Пензы от 4 августа 2021 года и подал апелляционную жалобу, которую Пензенский областной суд оставил без удовлетворения.

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