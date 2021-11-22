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Пензенский губернатор и начальник КбшЖД обсудили развитие двустороннего сотрудничества

16:01 | 22.11.2021 | Общество

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Пенза, 22 ноября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и начальник Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Вячеслав Дмитриев обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в ходе рабочей встречи, состоявшейся в понедельник, 22 ноября.

Пензенский губернатор и начальник КбшЖД обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, стороны затронули такие темы, как дальнейшая реализация совместного проекта «Пенза — Харбин», запуск на регулярной основе ретро-поезда на паровой тяге «Пенза — Белинская», подготовка кадров, модернизация детской железной дороги, развитие вокзала Пенза-I, запуск в декабре 2021 года рельсового автобуса «Пенза-I — Белинская — Пачелма» и «Ласточки» по маршруту «Самара — Пенза — Саранск — Москва».

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы, связанные с обустройством современных пешеходных переходов и приведением железнодорожных переездов в надлежащее состояние.

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