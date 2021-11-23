EN
21:46:03 Вторник, 23 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Кандидатура Макарова согласована для переназначения на пост главы счетной палаты региона

14:04 | 23.11.2021 | Общество

Печать

Пенза, 23 ноября 2021. PenzaNews. Квалификационная комиссия Счетной палаты России согласовала кандидатуру Михаила Макарова, занимающего должность председателя счетной палаты Пензенской области с декабря 2006 года, для переназначения на очередной срок. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального Законодательного собрания.

Кандидатура Макарова согласована для переназначения на пост главы счетной палаты региона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предложение рассмотреть кандидатуру действующего председателя областной счетной палаты для назначения на новый срок полномочий внес губернатор Олег Мельниченко», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что вопрос о назначении главы счетной палаты Пензенской области будет рассмотрен на очередной сессии регионального парламента.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе школьники получили светоотражающие сувениры от «Ростелекома» В Пензенской области задержан за взятку сотрудник управления Ространснадзора
В Пензенской области за сутки подтверждено 392 случая заражения коронавирусом Пупкевич назначен генеральным менеджером пензенского «Дизеля»
Пензенский губернатор и начальник КбшЖД обсудили развитие двустороннего сотрудничества В Пензенской области за сутки подтверждено 387 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама