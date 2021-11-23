Кандидатура Макарова согласована для переназначения на пост главы счетной палаты региона Общество

Пенза, 23 ноября 2021. PenzaNews. Квалификационная комиссия Счетной палаты России согласовала кандидатуру Михаила Макарова, занимающего должность председателя счетной палаты Пензенской области с декабря 2006 года, для переназначения на очередной срок. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального Законодательного собрания.

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«Предложение рассмотреть кандидатуру действующего председателя областной счетной палаты для назначения на новый срок полномочий внес губернатор Олег Мельниченко», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что вопрос о назначении главы счетной палаты Пензенской области будет рассмотрен на очередной сессии регионального парламента.