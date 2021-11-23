В Пензе школьники получили светоотражающие сувениры от «Ростелекома» Общество

Пенза, 23 ноября 2021. PenzaNews. Ученики 5–6 классов школы №56, расположенной вблизи оживленной дороги на улице Рахманинова в Пензе, получили светоотражающие сувениры от «Ростелекома» по итогам открытого урока, организованного совместно с представителями Госавтоинспекции.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Ключевой темой занятия стала безопасность на дорогах.

Были разобраны ситуации, при которых возрастает вероятность возникновения ДТП, например, во время пересечения проезжей части или поездки на велосипеде.

Кроме того, учащиеся узнали о важности светоотражающих элементов на детской одежде в темное время суток и при плохой видимости на дороге.

«Акция «Засветись», которую мы проводим в разных регионах Поволжья, помогает обеспечить школьников специальными фирменными брелоками. Светящиеся элементы, которые можно прикрепить к одежде или школьному рюкзаку, позволяют видеть человека на дороге на расстоянии до 300 метров», — прокомментировал пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров.

По его словам, провайдер передал Госавтоинспекции партию светоотражающих брелоков для детей из других школ города, находящихся вблизи дорог с оживленным движением.