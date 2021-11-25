В Пензенской области в рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД» начала работу горячая линия Общество

Пенза, 25 ноября 2021. PenzaNews. Тематическая горячая линия начала работу в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» и Всемирного дня борьбы со СПИДом в четверг, 25 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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«Единый консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме по телефону: 8-800-555-49-43 без выходных дней на русском и английском языках», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что звонок по этому номеру является бесплатным.

Из сообщения следует, что также все желающие могут получить консультацию по городскому номеру, указанному на сайте управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

«Гражданам России можно добровольно сдать анализ на ВИЧ абсолютно бесплатно и конфиденциально в поликлиниках по месту жительства. Бесплатно и конфиденциально, а при желании анонимно, можно узнать свой ВИЧ-статус в центре профилактики и борьбы со СПИДом по адресу: проспект Победы, 122», — напоминается в тексте.