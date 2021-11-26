Сделка купли-продажи участка у трассы М5 в Пензенской области признана недействительной Общество

Пенза, 26 ноября 2021. PenzaNews. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры о признании недействительной сделки купли-продажи земельного участка площадью 1,1 га вдоль федеральной трассы М5 «Урал», заключенной в 2019 году между администрацией города Нижний Ломов Пензенской области и физическим лицом без проведения торгов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«В ходе проверки нижнеломовской межрайонной прокуратурой Пензенской области установлено, что в 2019 году между администрацией города Нижнего Ломова и гражданином без проведения торгов заключен договор купли-продажи земельного участка площадью более 11 тыс. кв. метров вдоль федеральной автодороги «Москва — Самара», на котором располагалось принадлежащее этому гражданину на праве собственности здание площадью 241 кв. метр», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что прокурор обратился в суд с иском о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки.

Из сообщения следует, что, согласно доводам прокурора, площадь земельного участка почти в 50 раз превышает размер находящегося на нем строения, однако владелец здания при обращении с заявлением о приобретении участка в собственность не предоставил обоснование его размера для эксплуатации находящегося на нем объекта недвижимости.

«Решением суда первой инстанции в удовлетворении искового заявления прокурора было отказано. Межрайонный прокурор принес на него апелляционное представление с требованием об отмене. Суд апелляционной инстанции согласился с доводами органов прокуратуры, отменил решение нижнеломовского районного суда Пензенской и вынес по делу новое решение об удовлетворении заявленных прокурором требований: сделка купли-продажи признана недействительной, земельный участок возвращен в собственность муниципального образования», — говорится в тексте.