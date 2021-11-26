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В банке «Кузнецкий» в продаже появились новые памятные монеты

12:43 | 26.11.2021 | Общество

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Пенза, 26 ноября 2021. PenzaNews. Новые памятные монеты, посвященные российскому мультсериалу «Маша и Медведь» и 100-летию образования Карачаево-Черкесии, появились в продаже в пензенском банке «Кузнецкий». Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews» в пятницу, 26 ноября.

В банке «Кузнецкий» в продаже появились новые памятные монеты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что в наличии имеются монеты «Маша и Медведь» серии «Российская (советская) мультипликация», изготовленные из серебра 925 пробы и медно-никелевого сплава, номиналом 3 и 25 рублей соответственно.

«На монетах изображены персонажи известного российского мультсериала — девочка Маша и ее друг, бывший цирковой артист Медведь», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на аверсе монеты «100-летие образования Карачаево-Черкесской Республики» номиналом 3 рубля, выполненной из серебра 925 пробы, расположено рельефное изображение Государственного герба РФ.

«На оборотной стороне изображены стела «Дружба народов Карачаево-Черкесии» на фоне стилизованного изображения вершин Эльбруса и герб Карачаево-Черкесской Республики», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что серебряные монеты отчеканены на Санкт-Петербургском монетном дворе, медно-никелевые — на Московском монетном дворе.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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