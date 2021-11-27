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Названы места, где в Пензе можно будет покататься с горок

10:32 | 27.11.2021 | Общество

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Пенза, 27 ноября 2021. PenzaNews. Специалисты МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» заканчивают монтаж двух деревянных горок на набережной реки Суры, еще две горки установлены в «Могилевском дворике» на проспекте Строителей и в сквере Бессмертного полка на улице Карпинского. Об этом накануне сообщила пресс-служба администрации Пензы.

Названы места, где в Пензе можно будет покататься с горок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе состоявшегося в мэрии совещания о подготовке к Новому году представители ЗАО «Пензенская горэлектросеть» проинформировали о завершении работ по включению праздничной иллюминации: в городе засветились огнями консоли на опорах освещения, гирлянды «Триколор» на мостах и путепроводах, а также растяжки на автомагистралях.

Кроме того, в скверах Белинского и Пушкина в Пензе включили подсветку деревьев.

К новогоднему оформлению входных групп, фасадов зданий и прилегающих территорий приступили предприятия и организации города.

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