Названы места, где в Пензе можно будет покататься с горок Общество

Пенза, 27 ноября 2021. PenzaNews. Специалисты МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» заканчивают монтаж двух деревянных горок на набережной реки Суры, еще две горки установлены в «Могилевском дворике» на проспекте Строителей и в сквере Бессмертного полка на улице Карпинского. Об этом накануне сообщила пресс-служба администрации Пензы.

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В ходе состоявшегося в мэрии совещания о подготовке к Новому году представители ЗАО «Пензенская горэлектросеть» проинформировали о завершении работ по включению праздничной иллюминации: в городе засветились огнями консоли на опорах освещения, гирлянды «Триколор» на мостах и путепроводах, а также растяжки на автомагистралях.

Кроме того, в скверах Белинского и Пушкина в Пензе включили подсветку деревьев.

К новогоднему оформлению входных групп, фасадов зданий и прилегающих территорий приступили предприятия и организации города.