В Пензенской области за 9 месяцев от отравления алкоголем умерли 186 человек Общество

Пенза, 29 ноября 2021. PenzaNews. 186 человек — 158 мужчин и 28 женщин — умерли от отравления алкоголем в Пензенской области в январе-сентябре 2021 года, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.

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В нем отмечается, что в целом за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 426 случаев острого отравления спиртосодержащей жидкостью, рост составил 7,3%.

«За анализируемый период было выявлено 12 случаев острых отравлений среди детей 0–14 лет. В Сосновоборском районе зарегистрирован один случай смертельного отравления метанолом девочки 10 лет», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что среди подростков в возрасте 15–17 лет зарегистрировано четыре случая острых отравлений спиртосодержащей продукцией; смертельные исходы отсутствуют.

«Социальная структура отравившихся алкоголем не изменилась в сравнении с девятью месяцами 2020 года: на первом месте — безработные, на втором месте — работающее население, на третьем месте — пенсионеры», — уточняется в нем.

В тексте обращается внимание на то, что отравления алкоголем с превышением среднеобластного показателя на 100 тыс. населения — 32,6 — зафиксированы на шести административных территориях: в Иссинском районе — 54,6, городе Пензе — 47,2, в Лопатинском районе — 40,3, Малосердобинском — 36,8, Бессоновском — 35,4, а также Никольском — 34,8.