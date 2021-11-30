В Пензенской области усилят охрану хвойных деревьев Общество

Пенза, 30 ноября 2021. PenzaNews. Охрана деревьев хвойных пород будет усилена в Пензенской области в предновогодний период. Соответствующее распоряжение регионального правительства подписал губернатор Олег Мельниченко.

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«Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области во взаимодействии с управлением министерства внутренних дел Российской Федерации по Пензенской области организовать в период с 10 по 31 декабря 2021 года рейды на лесных участках, где возможны незаконные рубки деревьев хвойных пород; контрольно-пропускные посты с целью выявления незаконного провоза и приобретения деревьев хвойных пород и наборов хвойных веток; разъяснительную работу через средства массовой информации о недопущении незаконных рубок и об ответственности за незаконную рубку деревьев хвойных пород», — сказано в документе.

В нем добавляется, что руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований рекомендовано рассмотреть вопрос об организации специальных площадок для продажи новогодних елок и наборов хвойных веток.