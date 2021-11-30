В Пензенской области запустят онлайн-школу здорового питания Общество

Пенза, 30 ноября 2021. PenzaNews. Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики запустит онлайн-школу здорового питания в рамках реализации национального проекта «Демография». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Всех, кто стремится питаться правильно и вести здоровый образ жизни, кто хочет научиться составлять здоровый рацион для всей семьи, приглашают пройти обучение на цикле, состоящем из четырех занятий», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уроки на темы «Здоровое питание: общие принципы и основные понятия», «Как правильно организовать рациональное питание», «Энергетическое равновесие. Баланс веществ и энергии» и «Что нужно знать для контроля массы тела» пройдут 1, 2, 3 и 6 декабря в аккаунтах центра в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Пройти обучение можно как в онлайн-режиме, присоединившись к просмотру в установленное время, так и в офлайн-формате, посмотрев сохраненные записи в любое удобное время», — сказано в сообщении.