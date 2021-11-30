Комитеты Совфеда рассмотрели кандидатуру Павлова на пост прокурора Пензенской области Общество

Москва, 30 ноября 2021. PenzaNews. Комитеты Совета Федерации провели консультации по представленным президентом России Владимиром Путиным кандидатурам на должности прокуроров пяти субъектов РФ, в их числе — Алексей Павлов, которого предлагается назначить прокурором Пензенской области.

Фото: Council.gov.ru

Полномочный представитель главы государства в верхней палате российского парламента Артур Муравьев представил кандидатов.

С подробной информацией о них выступил первый заместитель генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин.

Претендентам на должности прокуроров субъектов федерации были заданы вопросы, касающиеся решения социально значимых проблем с учетом специфики соответствующих территорий. Кроме того, были затронуты темы обеспечения безопасности детей и молодежи, соблюдения избирательных прав граждан, противодействия коррупции и другие.

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Подводя итог совместному заседанию, председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишал сообщил, что результаты консультаций будут доведены до спикера Валентины Матвиенко.

«В соответствии с ч. 8 и 9 ст. 188 регламента Совета Федерации соответствующие заключения будут направлены председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко для информирования президента Российской Федерации о результатах проведенных консультаций», — цитирует главу комитета пресс-служба верхней палаты парламента.

Согласно Конституции РФ, президент России после консультаций с Советом Федерации назначает на должности и освобождает от них генерального прокурора, его заместителей, прокуроров субъектов РФ, приравненных к ним прокуроров военных и других специализированных прокуратур.