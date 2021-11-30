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Комитеты Совфеда рассмотрели кандидатуру Павлова на пост прокурора Пензенской области

17:44 | 30.11.2021 | Общество

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Москва, 30 ноября 2021. PenzaNews. Комитеты Совета Федерации провели консультации по представленным президентом России Владимиром Путиным кандидатурам на должности прокуроров пяти субъектов РФ, в их числе — Алексей Павлов, которого предлагается назначить прокурором Пензенской области.

Комитеты Совфеда рассмотрели кандидатуру Павлова на пост прокурора Пензенской области

Фото: Council.gov.ru

Полномочный представитель главы государства в верхней палате российского парламента Артур Муравьев представил кандидатов.

С подробной информацией о них выступил первый заместитель генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин.

Претендентам на должности прокуроров субъектов федерации были заданы вопросы, касающиеся решения социально значимых проблем с учетом специфики соответствующих территорий. Кроме того, были затронуты темы обеспечения безопасности детей и молодежи, соблюдения избирательных прав граждан, противодействия коррупции и другие.

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Подводя итог совместному заседанию, председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишал сообщил, что результаты консультаций будут доведены до спикера Валентины Матвиенко.

«В соответствии с ч. 8 и 9 ст. 188 регламента Совета Федерации соответствующие заключения будут направлены председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко для информирования президента Российской Федерации о результатах проведенных консультаций», — цитирует главу комитета пресс-служба верхней палаты парламента.

Согласно Конституции РФ, президент России после консультаций с Советом Федерации назначает на должности и освобождает от них генерального прокурора, его заместителей, прокуроров субъектов РФ, приравненных к ним прокуроров военных и других специализированных прокуратур.

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