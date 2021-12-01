В Пензе планируется открыть более 80 елочных базаров Общество

Пенза, 1 декабря 2021. PenzaNews. 82 елочных базара планируется открыть на территории Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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«Администрацией Пензы заключены договоры с хозяйствующими субъектами на размещение елочных базаров на территории города. Период размещения торговых точек по договору — с 1 по 31 декабря 2021 года. Фактически предприниматели планируют начать торговлю с 10 декабря», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что цена на хвойные деревья, как ожидается, будет начинаться от 400 рублей за метр.

«Для удобства покупателей на торговых точках будут предоставляться дополнительные услуги: подгонка крестовины под ствол, доставка елки на дом, продажа сопутствующих товаров», — отмечается в сообщении.